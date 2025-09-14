L'icona della musica brasiliana Hermeto Pascoal muore a 89 anni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Brasile ha perso una delle sue voci musicali più fantasiose con la scomparsa di Hermeto Pascoal, notoriamente soprannominato "Lo Stregone". Rinomato per aver trasformato i suoni quotidiani in musica, Pascoal ha affascinato il pubblico di tutto il mondo con le sue composizioni inventive e la padronanza di più strumenti. Dalla collaborazione con le leggende del jazz alla sperimentazione di oggetti insoliti come strumenti, ha continuamente offuscato i confini tra i generi. Nato nel nord-est del Brasile, è cresciuto da umili origini per lasciare un segno globale nella musica, ispirando generazioni di artisti con la sua impavida creatività. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Andare!