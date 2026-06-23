L'icona di Milwaukee Giannis Antetokounmpo è stato ceduto ai Miami Heat dopo 13 anni

HQ

Giannis Antetokounmpo si trasferirà ai Miami Heat la prossima stagione. La sua squadra, i Milwaukee Bucks, lo scambiò insieme a Bobby Portis in cambio di quattro giocatori e cinque scelte al draft.

Antetokounmpo è un'icona per Milwaukee sin dal suo arrivo nel 2013, aiutandoli a vincere il campionato NBA 2021, il primo titolo della franchigia in 50 anni. Ma con Portis anche ceduto e Thanasis Antetokounmpo diventato free agent, nessun giocatore di quella squadra del 2021 è rimasto a Milwaukee.

ESPN riporta il seguente accordo: i Milwaukee Bucks inviano Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis ai Miami Heat. In cambio, Miami ha mandato Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr. e Kasparas Jakucionis a Milwaukee. Inoltre, Miami assegna a Milwaukee tre scelte al primo turno, inclusa la 13ª scelta assoluta nel prossimo draft NBA martedì e due scelte al primo turno nel 2031 e 2033, concedendo anche loro uno scambio di scelte nel 2030 e una scelta al secondo turno nel 2033.

Il giocatore greco di 31 anni è diventato MVP delle Finali NBA quell'anno, ed è stato scelto MVP due volte (2019 e 2020), dieci volte all-star, Difensore dell'anno nel 2020 e sette volte inserito nella Prima Squadra All-NBA.