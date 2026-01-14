L'icona Xbox Major Nelson è stata licenziata mentre Unity continua il suo rinnovamento interno

HQ

Abbiamo riferito più volte che questi sono tempi molto difficili nel mondo del gaming. Fortunatamente, i licenziamenti più grandi sembrano essersi un po' rallentati, ma sentiamo ancora troppo spesso parlare di persone che perdono il proprio sostentamento. Recentemente abbiamo riportato che Meta sta chiudendo Twisted Pixel e Sanzaru Games, e che Massive sta riducendo i suoi dipendenti svedesi, con la perdita di 55 posti di lavoro.

Ora vogliamo parlarvi di un altro licenziamento che dimostra quanto possano essere difficili le cose. Se hai giocato a Xbox o almeno seguito il formato, probabilmente ricorderai Larry "Major Nelson" Hryb, che era il volto del team Xbox e responsabile della parte comunitaria. Tre anni fa ha lasciato il team Xbox e nel 2024 è stato rivelato che si era trasferito a Unity (la società di motori di gioco)

Ma ora, meno di due anni dopo, ha lasciato involontariamente la sua posizione in Unity, il che potrebbe essere collegato ai problemi finanziari dell'azienda con forti cali dei ricavi. Attraverso Bluesky, scrive:

"Come molti di voi sono stati con me durante la mia carriera nel gaming, vorrei condividere una notizia personale. Come molti nel mondo del gaming recentemente, sono stato licenziato da Unity

Dopo aver lasciato Microsoft, sono entrato nel team di Unity nel 2024. Sono orgoglioso degli obiettivi che io e il mio team abbiamo raggiunto in soli 18 mesi, e sono grato ai creatori e ai team che ho avuto la possibilità di supportare. Ora, sono entusiasta di esplorare il prossimo capitolo."

Non sappiamo cosa succederà dopo, ma Hryb sembra avere offerte tra cui scegliere, e sembra essere aperto a cambiare completamente carriera:

"Ho avuto conversazioni stimolanti nelle ultime settimane con aziende sia nel settore tech che non tecnologico per discutere di partnership. Amo quello che faccio, ma credo anche che il cambiamento sia necessario. Ti farò sapere dove andrò da qui in avanti."

Gli auguriamo ovviamente buona fortuna e ci rammarico che possa lasciare l'industria. È sicuramente il tipo di persona di cui abbiamo più bisogno nel mondo dei videogiochi.