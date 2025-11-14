L'idolo giapponese Shohei Ohtani conquista il terzo titolo di MVP consecutivo in MLB

HQ

Shohei Ohtani, l'idolo giapponese dei Los Angeles Dodgers, vincitore di due World Series consecutive (in quelle che molti considerano le migliori World Series della storia) è stato nominato MVP della Major League Baseball (MLB) per il terzo anno consecutivo, il quarto negli ultimi cinque anni.

Ma la MLB assegna due premi MVP a stagione, uno per l'American League e un altro per la National League, le due leghe della MLB. Ohtani lo vinse nella National League, e Aaron Judge per i New Yotk Yankees fu nominato MVP dell'American League. Sono esattamente le stesse scelte dell'anno scorso, il che lo rende il primo nella storia della MLB.

La scelta di Judge è stata apparentemente sorprendente, dato che molti si aspettavano Cal Raleigh dai Seattle Mariners. Ma Judges ha vinto il suo terzo premio MVP, solo un passo dietro Ohtani, che è a tre premi MVP dall'eguagliare il record di Barry Bonds, l'unico giocatore della MLB a vincere sette titoli MVP, tra il 1990 e il 2004. Ohtani, 31 anni, ha ancora tempo...