Lies of P aggiungendo opzioni di difficoltà insieme al DLC Overture

Lies of P sta cercando di aggiungere opzioni di difficoltà al gioco, consentendo alle persone che non amano le esperienze di gioco più difficili di accedere al popolare Soulslike.

Questo secondo VGC, che ha parlato con il regista Jiwon Choi dell'imminente DLC Overture per il gioco. "Volevamo assicurarci che un pubblico più ampio di giocatori potesse giocare", ha detto. "Abbiamo ricevuto molti feedback dai clienti e dai nostri sviluppatori. Quindi, apportando modifiche allo sviluppo e introducendo queste opzioni di difficoltà, possiamo offrire l'esperienza a diversi tipi di giocatori. Questo allarga la base".

Le nuove opzioni di difficoltà si chiameranno Butterfly's Guidance e Awakened Puppet, con l'opzione precedentemente predefinita denominata Legendary Stalker, il che implica che sarà il livello di difficoltà più alto.

Non siamo del tutto sicuri di come verrà ridotta la difficoltà, ma immaginiamo che i nemici infliggeranno meno danni e forse non saranno altrettanto aggressivi per i giocatori. Anche se non acquisti il nuovo DLC Overture, le opzioni di difficoltà saranno disponibili in una patch gratuita che accompagna il lancio dell'espansione.

Lies of P: Overture verrà lanciato quest'estate per PC, Xbox e PlayStation.