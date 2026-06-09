Lies of P: Complete Edition porta l'acclamato Soulslike su Nintendo Switch 2

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La Nintendo Switch 2 continua a collezionare giochi ben accolti degli ultimi anni come se fossero Pietre dell'Infinito, e ora è stato rivelato che Lies of P: Complete Edition sta arrivando sulla piattaforma. Il Soulslike 2024 arriverà sia in formato digitale che fisico quando arriverà su Switch 2.

L'edizione digitale di Lies of P: Complete Edition viene lanciata il 6 agosto in formato digitale, mentre l'edizione fisica viene lanciata il 2 ottobre. I preordini sono disponibili da oggi sul Nintendo eShop.

Come ci si può aspettare, Lies of P: Complete Edition porta non solo il gioco base, ma anche il DLC Overture. Possiamo aspettarci che questo diventi il nuovo modo per acquistare il gioco sulla maggior parte delle piattaforme, dandoci accesso all'espansione prequel e a uno dei migliori Soulslike usciti da uno studio non FromSoft.