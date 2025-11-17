Lies of P editore che lavora a cinque nuovi giochi, incluso il sequel

HQ

Neowiz, l'editore di Lies of P, non rallenta nella creazione di giochi con i suoi studi interni. Sappiamo che un Lies of P sequel è in lavorazione presso lo studio Round 8, ma ci sono molti altri giochi da aspettare dall'editore.

Secondo l'ultima presentazione agli investitori di Neowiz, sette giochi sono attualmente in sviluppo. Due di questi sono titoli per dispositivi mobili, mentre gli altri progetti usciranno su PC e console. Uno è il suddetto Lies of P sequel, ma ce ne sono altri quattro da scavare.

Uno è un altro gioco soulslike in sviluppo da Kay Lee di Neowiz. Seungho Jin guida un RPG narrativo nello studio, e un nuovo gioco simulatore di vita e un progetto survival action completano gli ultimi due titoli attualmente in sviluppo.

Non abbiamo date di uscita precise o finestra per nessuno di questi progetti, ma se Neowiz vuole colpire finché la situazione è ancora un po' alta, ci farebbe bene vedere un paio di aggiornamenti dai suoi progetti di punta prima che poi.