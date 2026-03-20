Lies of P ha venduto 4 milioni di copie

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Lies of P, il Soulslike 2023 che si è rivelato uno dei migliori del genere per molti fan, ha raggiunto un altro traguardo nelle vendite. A giugno dello scorso anno, abbiamo notato che aveva venduto tre milioni di copie, e meno di un anno dopo, un altro milione di copie sono volate dagli scaffali.

"Raggiungere questo traguardo è un momento incredibilmente significativo per il team Lies of P," ha dichiarato un rappresentante di NEOWIZ in un comunicato stampa. "L'entusiasmo e la passione che la comunità globale ha mostrato per questo titolo continuano a ispirarci, e siamo grati di vedere giocatori di tutto il mondo scoprire e abbracciare la nostra visione oscura e reinventata della storia di Pinocchio."

NEOWIZ e Round 8 Studio stanno attualmente lavorando a un sequel di Lies of P, con l'editore che ha anche creato altri quattro giochi, quindi si può dire con certezza che lì le cose sono piuttosto impegnative. Anche se il gioco continua a vendere bene, speriamo di vedere presto la rivelazione di un sequel, dato che si avvicinano i tre anni dal lancio del gioco originale sulle nostre scherme.