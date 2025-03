Lies of P regista non vuole essere ancorato a un certo genere

HQ

Nonostante alcuni giochi all'interno della cosiddetta bolla Soulslike siano molto buoni, spesso sembra che questo genere relativamente recente serva solo a "fratellino" alcuni giochi. Fondamentalmente dice che stanno cercando di essere come i giochi di un altro sviluppatore, senza raggiungere le loro vette.

Questo è un paragone da cui il regista diLies of P Choi Ji-won vuole allontanarsi in futuro. Parlando con Eurogamer alla GDC di recente, ha detto che vuole che i fan apprezzino ciò che Round 8 Studio ha realizzato con Lies of P come prodotto indipendente.

"In futuro, invece di legarci a un certo genere, vogliamo che i fan ci guardino e sappiano effettivamente che tipo di componenti unici offriamo e che non vedono l'ora di avere. Quindi vedono il nostro prossimo lavoro come una sorta di proiezione della nostra fiducia e dei caratteri che stiamo costruendo andando avanti", ha detto. "Invece di cercare di prevedere come sarà il genere Soulslike in futuro, quello su cui ci stiamo concentrando è trovare davvero il nostro colore e i punti di attrazione. E creando il nostro gioco per soddisfare meglio la domanda dei clienti, crediamo che costruiremo fiducia e credibilità con i nostri fan".

Lies of P sta attualmente guardando avanti al rilascio della sua prima espansione, Overture, che uscirà quest'estate. Forse questo gli permetterà di rompere gli schemi Soulslike in cui molti giocatori lo hanno inserito. In passato, abbiamo visto anche altri sviluppatori sottrarsi all'etichetta Soulslike, come le menti dietro Black Myth: Wukong e Phantom Blade: Zero. Potrebbe essere che presto non useremo più quella parola d'ordine per descrivere certi tipi di giochi d'azione.