Lies of P Sequel entra in sviluppo su larga scala, sviluppatore in cerca di nuovo assunto per generare arte AI

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Il sequel di Lies of P sta uscendo dalla fase di pre-produzione e entrando in uno sviluppo su larga scala. Evviva! Ma il suo sviluppatore ha anche un nuovo annuncio di lavoro che chiede specificamente qualcuno di intervenire per implementare l'IA nella sua arte esistente, oltre a creare nuove opere di arte IA. Buu! La zampa della scimmia si è davvero arricciata per chiunque voglia un nuovo Lies of P gioco un po' più veloce.

Nella nuova presentazione finanziaria del primo trimestre dell'editore Lies of P NEOWIZ, vediamo che il sequel Lies of P ha ufficialmente superato la fase di prototipazione ed è ora in sviluppo su larga scala. Questa fase di sviluppo probabilmente durerà almeno un paio d'anni, quindi non illuderti per Lies of P 2 nel 2027, a meno che non sentiamo il contrario. Altrove, su internet, è stata fatta una scoperta per un nuovo annuncio di lavoro presso lo studio di sviluppatori Round 8, alla ricerca di un "AI Creator".

Sembra piuttosto strano coinvolgere qualcuno per fare il lavoro di IA al posto tuo, quando il vero scopo dell'IA è che svolga il suo lavoro, giusto? Comunque, usando più strumenti come Stable Diffusion, Midjourney e altri, l'AI Creator integrerà le sue creazioni nei flussi di lavoro artistici esistenti per "velocizzare i tempi di produzione e costruire una pipeline di arte AI efficiente." Non so cosa sia una pipeline d'arte IA, ma sembra buono per un gioco quanto un oleodotto in mare profondo per la vita marina. È chiaro che Round 8 vuole che questo sequel venga pubblicato in fretta, e a onor del vero abbiamo visto altri titoli di successo come Crimson Desert e Clair Obscur: Expedition 33 usare l'IA come asset provvisorie per velocizzare il processo. Quindi, potrebbe non essere la fine di tutte le cose Lies of P come alcuni temono.