Lies of P supera i tre milioni di copie vendute

È quasi il secondo anniversario di Lies of P. Mancano tre mesi ai 24 mesi dall'arrivo del gioco di ruolo d'azione e che ha dimostrato che la palude di opzioni Soulslike là fuori ha ancora dei diamanti che vale la pena celebrare. Nei 21 mesi trascorsi fino ad ora, il gioco ha continuato a riscuotere un successo, tanto da aver appena superato un traguardo notevole, ovvero il traguardo dei tre milioni di copie vendute.

Sì, Lies of P ha raggiunto un'impresa che molti potrebbero sognare, e la domanda ora è quanto lontano può andare il gioco? Ha visto un recente aumento in linea con l'arrivo del contenuto Overture, ma ora non è chiaro cosa riservi il futuro per questo gioco, poiché è più probabile che lo sviluppatore Round 8 impegnerà quantità crescenti di risorse per il sequel confermato.

Hai già giocato a Lies of P ?