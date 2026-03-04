Life is Strange La serie TV rivela ufficialmente gli attori di Chloe e Max nel primo poster

HQ

Tra la miriade di adattamenti videoludici in lavorazione in questo momento, c'è una serie TV Life is Strange in arrivo. Adattando la fortunata avventura narrativa basata sulle scelte di Don't Nod, gli strani avvenimenti scolastici che circondano Max Caulfield e i suoi amici stanno diventando portati in un nuovo formato, e ora sappiamo chi prenderà il ruolo principale.

Tatum Grace Hopkins interpreterà Max Caulfield, come ha scoperto di recente Variety, con Maisy Stella che interpreterà Chloe Price. A gennaio si era ipotizzato il coinvolgimento di Stella in un ruolo da protagonista, ma non sapevamo esattamente chi avrebbe interpretato.

La serie non ha ancora una data di uscita, ma arriverà presto su Amazon Prime Video. Dai un'occhiata al primo poster qui sotto, ottenuto tramite DiscussingFilm.