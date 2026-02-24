Life is Strange: Reunion Anteprima: Molto familiare ma comunque un gradito ritorno

HQ

Eccoci qui, alla fine della strada. Dopo anni passati a conoscere sempre più Max Caulfield e Chloe Price, è tempo di concludere la storia di questa coppia carismatica in quella che viene descritta come la fine della loro saga nella serie Life is Strange di Square Enix. Life is Strange: Reunion, nonostante sia stato annunciato solo poche settimane fa, è pronto a fare il suo grande arrivo a fine marzo e, con quel giorno che si avvicina sempre di più, ho avuto il lusso di provare direttamente il gioco e giocare poco meno di due ore. Entrerò nei dettagli tra poco, ma lasciatemi iniziare dicendo che, sebbene ci siano molte somiglianze tra Reunion e Double Exposure del 2024, questa si presenta comunque come un'evoluzione meritevole che terrà i fan coinvolti per tutto il tempo.

Comunque, parliamo di quell'elefante dai capelli blu nella stanza: Chloe Price. Uno dei personaggi videogiochi più famosi e amati degli anni 2010 è tornato e, anche se da un punto di vista esterno può sembrare una totale sciocchezza, la natura del ritorno funziona in realtà piuttosto bene in Reunion. In sostanza, dopo gli eventi di Double Exposure e i ruoli di Max nel collegare due linee temporali frammentate, ha anche invertito una linea temporale in cui Chloe sopravvive agli eventi di Arcadia Bay con quella in cui è morta. Quindi, abbiamo una Max che ha passato l'ultimo decennio a piangere Chloe unendosi a una Chloe che proviene da una linea temporale in cui nulla è andato davvero storto, con Arcadia Bay e sua madre ancora vive e in salute.

Da quello che posso dedurre, la parte del gioco che ho giocato è stata la fase iniziale, un periodo in cui possiamo conoscere l'altra trama chiave in gioco in Reunion. Vedete, Max non solo deve capire e capire come Chloe sia tornata, ma sta anche correndo contro il tempo per arrivare in fondo a un mistero che si conclude con l'Università di Caledon che va in fiamme e che causa la vita a molti dei suoi amici più stretti. Come ci si aspetterebbe, Max ha le mani piene, ed è forse per questo che è fortunato che il giocatore possa dividere e conquistare e progredire attraverso Reunion non solo come Max ma anche come Chloe, prima in una serie Life is Strange.

Sì, dopo aver camminato intorno alla Tartaruga Snapping e usato l'abilità di Riavvolgimento di Max per ingannare un molestatore particolarmente cattivo facendogli credere che la sua Mercedes stia rotolando nel lago locale, così che il set di stand-up comedy di Amanda andasse come previsto, presto ci mettiamo nei panni di Chloe mentre cerca Max. Tuttavia, questo si rivela più difficile del previsto, poiché i due protagonisti si ritrovano a passare come navi nella notte, mentre Max continua a svelare il suo mistero ardente e scappa dal bar locale per visitare la sede della confraternita Abraxas in cerca di risposte. Se hai assistito alla recente livestream della rivelazione, saprai cosa succederà dopo. Max si ritrova intrappolata in un seminterrato con cariche demolitive pronte a esplodere e interrompere la sua indagine, una sfida che supera semplicemente usando Rewind per tagliare i fili della detonazione nel modo giusto, prima di fuggire dal seminterrato. Tutto questo accade mentre Chloe gira per la Tartaruga Snapping, chiedendo in giro di Max e usando la sua abilità Backtalk per cavarsela da una situazione complicata con la guardia di sicurezza locale del campus, Noelle. A differenza di Rewind, che ti permette semplicemente di tornare indietro di qualche secondo e riprovare un compito o una conversazione quando ti serve, Backtalk è più un gioco strategico in cui devi dare risposte intelligenti e ben ponderate alle domande per convincere qualcuno delle tue intenzioni. Così, dopo una breve chiacchierata con Noelle, la guardia di sicurezza ora crede che Chloe sia una potenziale laureata in giurisprudenza proveniente da un'università lontana. Non le si ritorcerà contro affatto... È proprio dopo l'orlo di questa conversazione che Chloe scopre che Max sta per essere fatta saltare in aria, lasciandola a correre sulla scena proprio mentre il protagonista familiare esce dal seminterrato, portando a una riunione molto attesa.

Ho pensato di spiegarvi in dettaglio questa parte del gameplay, poiché serve come uno sguardo completo su come lo sviluppatore Deck Nine sta strutturando Life is Strange: Reunion in modo di gameplay. Ci sono due protagonisti, ma non sembra che tu possa alternare liberamente tra loro o anche solo giocare la storia principalmente come uno invece che con l'altro. Resta comunque una narrazione finemente scolpita in cui sei una sorta di passeggero che può guidare un po' la direzione del viaggio con ogni risposta che fornisci. Ci sono momenti in cui devi giocare su entrambi i lati, se vogliamo, momenti in cui sei bloccato in una conversazione tra Max e Chloe e devi rispondere per conto di Max a una domanda e poi un po' più tardi come Chloe, e anche se può sembrare confuso, in pratica è molto naturale.

Per il resto, come ho detto all'inizio di questa anteprima, c'è molto di Reunion che risulta familiare a quello di Double Exposure perché utilizza la stessa ambientazione della Caledon University. Puoi girare per l'edificio scientifico, attraversare i corridoi dove si trova l'ufficio del Preside, intorno alla lussuosa casa di tronchi di Max e, come detto poco fa, rilassarti al Tartaruga Azzonante. Si potrebbe sostenere che questo renda il gioco un po' privo di originalità, ma dato che ogni area ora ha un po' più di profondità e nuovi elementi e caratteristiche dall'ultima volta che abbiamo esplorato, risulta un po' gradito, beh... Riunione. Anche le località familiari sono abitate da volti familiari, e se hai giocato a Double Exposure, sarai meglio preparato su come orientarti e comunicare con questi individui, che siano Lucas, Moses, Amanda, Vinh, Loretta, e la lista continua. Incontri qualche volto nuovo, ma molto è come ti aspettavi per un gioco ambientato nella stessa location qualche mese dopo.

Una cosa che ho notato è che il gameplay stesso sembra fluire meglio rispetto a Double Exposure, dedicando meno tempo a creare la scena e a fornire spiegazioni. Ancora una volta, è tutto molto familiare quindi non ce n'è bisogno. È per questo che nelle prime parti della storia ci ritroviamo a seguire fili narrativi più impattanti e coinvolgenti e meno tempo ad ammirare l'ambiente e parlare delicatamente con personaggi che letteralmente non avevamo mai incontrato prima. Sembra che Reunion rispetti di più il tuo tempo, dandoti motivi migliori per restare passando meno tempo in dialoghi piuttosto banali e privi di significato. Inoltre, questo si estende anche alle 'abilità' di Max e Chloe, che risultano meglio integrate nel gameplay e meno come un ripensamento come in Double Exposure. Ora puoi usare il Rewind di Max quando vuoi (con quantità ragionevoli, ovviamente), mentre il Backtalk di Chloe viene usato più come il Rewind in Double Exposure, nei momenti chiave della narrazione più ampia.

Per me, tutto il prodotto finale di Reunion sembra semplicemente meglio realizzato rispetto a Double Exposure, ma questo non è una critica al suo predecessore, dato che non arriverebbe dove è oggi senza ciò che il gioco del 2024 ha realizzato. È semplicemente che Deck Nine sembra avere una visione più chiara di ciò che volevano ottenere con questo capitolo, rendendo il gioco che, nelle circa due ore di gioco, è sembrato più avvincente, meglio ritmato e meno lento e lento. Detto ciò, è sempre Life is Strange, quindi non aspettarti che la narrazione proceda come un treno proiettile, ma procede più velocemente rispetto alla camminata tranquilla che era spesso Double Exposure.

Quindi, se tutto questo ti interessa, probabilmente sarai molto contento quando Life is Strange: Reunion arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 26 marzo.