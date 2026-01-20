Life is Strange: Reunion rivelato, verrà lanciato a marzo 2026

Quando le persone attente hanno scoperto una classificazione per età per un gioco Life is Strange inaudito sul sito di PEGI all'inizio di questo mese, molti hanno pensato che Square Enix avrebbe avuto qualcosa da condividere in un dato tempo. La situazione è poi peggiorata quando la valutazione è stata rimossa dalla vista pubblica solo per permettere a Square Enix di confermare che questa settimana avrebbe presentato un nuovo gioco di Life is Strange.

Eccoci qui. Life is Strange: Reunion è stato rivelato al mondo. Considerato la "conclusione emozionante della saga Max e Chloe", questo gioco riunisce i due protagonisti nonostante gli eventi sventurosi della serie in passato.

Sviluppato ancora una volta da Deck Nine, questo gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S al lancio (non ci sono ancora notizie su eventuali progetti per i dispositivi Nintendo), con il lancio che arriverà molto prima di quanto ci si possa aspettare. Life is Strange: Reunion debutterà il 26 marzo 2026. Sì, appena arrivato.

Guardando a ciò che questo gioco offrirà ai fan, la sinossi ufficiale spiega la trama come segue:

"A Life is Strange: Reunion, i giocatori visiteranno nuovamente la Caledon University, dove Max Caulfield lavora come insegnante di fotografia. Tornata da un weekend di assenza, Max trova il suo amato Caledon in fiamme, mentre un inferno furioso distrugge i sacri terreni e pone fine alla vita di amici, studenti e docenti di Max. Max sfugge alla devastazione solo grazie al suo potere di Riavvolgimento - tornando dall'originale Life is Strange - un'abilità soprannaturale che le permette di invertire il tempo. Saltando indietro nel tempo grazie a un selfie, Max ora ha solo tre giorni per capire come sia iniziato l'incendio. Riuscirà a sfruttare al massimo la sua seconda occasione per prevenire questo disastro infuocato?"

Per saperne di più su Life is Strange: Reunion, vale la pena dare un'occhiata alla nostra recente anteprima in cui individuiamo una serie di punti chiave dal flusso dettagliato di rivelazione. Altrimenti, dai un'occhiata al gioco qui sotto.