Vinci un HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless nell'ambito del concorso estivo di Gamereactor

L'estate è in pieno svolgimento e mentre molti di voi stanno cercando di abbracciare il caldo e crogiolarsi al sole, noi di Gamereactor stiamo offrendo qualcos'altro di cui essere entusiasti. Il nostro Summer Competition annuale è tornato e quest'anno viene esteso a tutta la nostra rete, il che significa che i fan dalle coste del Portogallo alle montagne della Norvegia all'Estremo Oriente e oltre possono unirsi per avere la possibilità di vincere alcuni gadget speciali.

Per cominciare, offriamo un HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless. Per avere la possibilità di vincere, tutto ciò che devi fare è accedere al post di Instagram qui sotto, leggere le istruzioni incluse e partecipare al concorso, e potresti ritrovarti il fortunato vincitore di un HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless.

Estrarremo i vincitori l'8 agosto, quindi assicurati di registrare il tuo interesse il prima possibile. E non dimenticare di tornare per i prossimi tre venerdì, poiché avremo nuove competizioni in programma ogni settimana.

