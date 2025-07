La competizione estiva di Gamereactor continua: vinci un Corsair K70 Pro TKL

HQ

Venerdì scorso, abbiamo dato il via al nostro Summer Competition annuale dando ai nostri lettori di tutto il mondo la possibilità di vincere un HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless. Oggi, stiamo espandendo questo aspetto rivolgendo la nostra attenzione al nostro secondo concorso, dove sarà invece offerto un Corsair K70 Pro TKL.

Sì, come in precedenza, per far parte del concorso, tutto ciò che devi fare è accedere al post di Instagram qui sotto, leggere e studiare le regole e le condizioni, e poi semplicemente registrare il tuo interesse per avere la possibilità di assicurarti un Corsair K70 Pro TKL.

Estrarremo un vincitore anche l'8 agosto, quindi assicurati di registrare il tuo interesse il prima possibile! Inoltre, non dimenticate di tornare venerdì prossimo, perché ospiteremo un'altra competizione.

Annuncio pubblicitario: