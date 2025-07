Vinci un NZXT Lift Elite Wireless partecipando alla competizione estiva di Gamereactor

HQ

Il nostro Summer Competition è in pieno svolgimento. Nelle ultime due settimane, abbiamo offerto ai fan la possibilità di partecipare e vincere una collezione di oggetti e attrezzature diverse, e oggi stiamo ampliando ulteriormente la situazione.

La terza competizione della stagione è qui, e per questa è in palio un NZXT Lift Elite Wireless. Sì, puoi accaparrartene uno semplicemente partecipando al concorso incorporato di seguito, e farlo è più facile che mai.

Basta navigare verso il basso fino al post di Instagram incorporato, leggere le regole e i regolamenti, quindi registrare il tuo interesse per avere la possibilità di vincere. Non perdere tempo, estrarremo i vincitori già l'8 agosto, quindi non perdere l'opportunità di assicurarti un NZXT Lift Elite Wireless.

Annuncio pubblicitario:

Inoltre, assicurati di tornare venerdì prossimo, quando inizieremo la nostra competizione finale.