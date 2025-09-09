La DC crea una compilation ufficiale dei "momenti più leggendari di Batman"

HQ

Batman può essere un ragazzo piuttosto affascinante. Potresti non pensarlo, considerando che indossa un costume che lo fa sembrare un pipistrello e picchia le persone di notte, ma ha tirato fuori Catwoman, Wonder Woman e un sacco del meglio di Gotham durante il suo tempo per le strade.

Il canale YouTube ufficiale della DC ha classificato tutti questi momenti in un unico video, che dura più di mezz'ora. Il video, che descrive in dettaglio "i momenti più leggendari di Batman Rizz", ha i suoi commenti disattivati, probabilmente a causa del contraccolpo anticipato con l'uso della parola "rizz". Probabilmente ci sono anche molti fan di Batman che non vogliono esattamente vedere il crociato incappucciato come qualcosa di diverso da una creatura notturna mega-ricca che combatte il crimine.

Tutto, dalla serie animata al Batman di Val Kilmer, fa la sua comparsa, con il video che termina con la versione di Robert Pattinson di Batman e Zoe Kravitz nei panni di Selina Kyle e gli ultimi momenti di Christian Bale con Catwoman durante Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Cosa significhi questo per il futuro del Batman del DCU probabilmente solo James Gunn lo sa, ma possiamo quasi sicuramente aspettarci più "rizz".

