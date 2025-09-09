Si dice che il parco a tema della Universal nel Regno Unito si sia assicurato i diritti per un'attrazione di Harry Potter

HQ

Quando è stato rivelato che un parco a tema Universal sarebbe stato aperto nel Regno Unito, appena fuori Londra a Bedford, molti si aspettavano Harry Potter di avere una grande presenza, come nel caso dei parchi americani e giapponesi di Universal. Tuttavia, quando è stato annunciato, il Wizarding World non si vedeva da nessuna parte, in parte a causa del fatto che ci sono altre attrazioni Harry Potter nelle vicinanze nel Regno Unito gestite da Warner Bros. e perché lo spazio del parco veniva utilizzato per Paddington, The Lord of the Rings, James Bond, e altro ancora, tutti franchise britannici altrettanto importanti.

Tuttavia, sembra che il desiderio di così tanti fan possa diventare realtà, dato che The Sun riporta ora che Warner Bros., J.K. Rowling e Universal sono in discussione per portare un'attrazione Harry Potter al parco.

Non viene menzionato cosa potrebbe essere, ma un'attrazione suggerisce che non sarà un mondo interamente a tema, ma un'offerta su scala ridotta che non travolge e disPotter suade i fan dal visitare l'attrazione che si trovaThe Making of Harry Potter a circa 30 miglia di distanza.

Come da The Sun, un insider spiega: "Non è chiaro esattamente quale accordo sia stato raggiunto, ma la Universal ha ora i suoi team creativi che stanno elaborando i piani per l'attrazione di Harry Potter sul serio.

"È stato un periodo teso durante le discussioni tra gli studios rivali, ma sentono che ne è valsa la pena, in particolare con la nuova serie TV di Harry Potter".

Quindi, con 007, Paddington, The Lord of the Rings, Harry Potter, Minions, Jurassic World e Back to the Future previsti in una certa misura (ma non Super Nintendo Land ), cos'altro vorresti vedere a Universal Studios Great Britain quando si aprirà nel 2031?

