I tè migliori da inserire nei tuoi rituali quotidiani

L'inverno sembra non andare via quest'anno e, con Punxsutawney Phil che prevede almeno altre sei settimane d'inverno, potresti cercare una bevanda calda e gustosa per rilassarti le ossa mentre le temperature sono basse. Se sì, ti abbiamo coperto con una selezione di tè e birre che ci hanno aiutato a superare questo inverno finora.

Tè Glow Superblends di Twining - £3,49

Questo, secondo me, è il tè di tutti i tè. La regina dei tè, se vogliamo. Una miscela rinfrescante di cetriolo e fragola accompagnata da una base di tè verde ed estratto di aloe vera, questo tè è stato il mio preferito personale nelle ultime settimane. Non solo ha un ottimo sapore, ma la biotina aggiuntiva supporta il mantenimento della pelle e la crescita delle unghie, rendendo questo tè non solo delizioso ma anche buono per te! Mi piace bere questo tè nel primo pomeriggio, di solito dopo pranzo come pausa rinfrescante nei giorni affollati.

Tè alla camomilla e miele di Twining - £2.00

Secondo me, nulla può battere un tè prima di dormire e Twining's ha alcune delle migliori miscele sul mercato. Naturalmente privo di caffeina e preparato con ingredienti naturali, il tè alla camomilla e miele di Twining è la bevanda definitiva per una pausa tranquilla. Le note di miele dorato si abbinano alla camomilla leggermente floreale, creando una bevanda rilassante e delicata, perfetta per il comodino.

Teapsy's Vanilla Rooibos Tea "4.59" - £7.95

Teapsy è una piccola attività fondata da due amici nel nord di Londra che si definiscono "grandi bevitori di tè". Il marchio è semplicemente giocoso e colorato con bevande come "Bubble Bath" e "Lava Lamp". Il mio tè preferito da loro è sicuramente la loro miscela "4.59", una miscela senza caffeina di Rooibos con note di vaniglia e caramello, che crea un tè caldo e biscotto che è davvero un abbraccio in una tazza. Senza aromi artificiali, Teapsy è sicuramente uno dei marchi di tè più creativi e gustosi sul mercato.

Tè alla menta dei maialini - £4,99

Ahhhh Teapigs. Chiedi a qualsiasi appassionato di tè che conosci e i Tea Pigs saranno un punto fermo nel loro armadietto. Il mio preferito in assoluto è il loro tè alla menta piperita, una preparazione naturalmente senza caffeina e fortemente mentata che aiuta la digestione e dona un sapore fresco. Aggiungo questo tè al mio rituale mattutino perché è un ottimo modo per svegliarmi. Le loro bustine di tè biodegradabili e senza candeggina sono un vantaggio e le foglie di menta piperita 100% pure danno alla tua bevanda un vero tocco mentolato! Delizioso!

