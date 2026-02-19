Prodotti che hanno salvato la mia pelle invernale

HQ

L'inverno porta con sé il freddo rigido con i suoi brividi ventosi, quindi è particolarmente importante prendersi cura della pelle sensibile. Di seguito ci sono alcuni dei miei prodotti preferiti per assicurarti di essere sempre protetto da qualsiasi cosa il tempo ti aspetti!

Pomata Lanolips per labbra - £8.99

Dopo aver scoperto di essere allergica a quasi tutti i prodotti per le labbra sul mercato, ho deciso di provare Lanolips perché vanno orgogliosi di usare solo ingredienti naturali come la Lanolina, un prodotto a base di lana di pecora che imita gli stessi lipidi presenti sulla pelle umana. Ho notato che, dopo aver usato Lanolips, le mie labbra erano costantemente idratate e non mi lasciavano labbra squamate e doloranti dopo l'assorbimento. Il tubo è davvero utile e trovo che l'applicatore renda l'applicazione molto più facile. Personalmente adoro i gusti Glazed Donut e Banana Cream Pie come Gourmande Girl certificata, ma sicuramente acquisterò altri gusti in futuro.

Acquista qui da Lanolips.

Scrub per la doccia alle mandorle Loccitane - £24,99

Loccitane è tra i prodotti doccia e skincare più costosi, ma non manca mai di qualità e idratazione, e il loro scrub alla mandorla non fa eccezione. Preparato con olio di mandorla e gusci di mandorla schiacciati, questo scrub è fermo e delicato, il che significa che ottieni uno scrub grossolanto che lascia la pelle morbida e liscia. Il profumo è simile al loro olio da doccia alle mandorle, un classico della bellezza, il che significa che puoi usare entrambi nella tua routine lasciandoti con l'odore di una decadente pasta di mandorle!

Fai acquisti qui da Loccitane.

Lush Detergente per Miele, Cera d'Ape e Olio di Mandorla - £17.99

Una delle più recenti aggiunte alla collezione di marchi di bagno e corpo sostenibili, i nuovi detergenti di Lush sono davvero la vera e propria passione. Non sono una ragazza che ha una lunga routine di cura della pelle, perché sento che meno sia più per la mia pelle secca e soggetta all'acne, quindi investire in un detergente Lush è stato un acquisto piuttosto elegante per me, tuttavia riacquisterò questo detergente. Prodotto in modo sostenibile con olio di mandorla di agricoltori rigeneranti in Spagna e cera d'api proveniente da alveari coltivati eticamente e biologicamente, questo detergente rimuove il trucco in modo rapido ed efficiente, offrendo al contempo una barriera calmante e idratante che protegge la pelle nuda dal rigido inverno. Non ha profumo, ma ha un meraviglioso aroma naturale di miele che lascia la pelle abbastanza profumata da essere mangiata.

Acquista qui su Lush

Crema gelatinosa al collagene Medicube - £15.00

Un successo virale online, questa Jelly cream non è solo una tendenza. Il marchio coreano di skincare Medicube ha rivoluzionato il mercato con la sua crema al collagene idrolizzato al 98%, offrendo benefici anti-età e miglioramento dell'elasticità della pelle. Applicandola dopo la detersione, questa crema ha reso la mia pelle morbida e liscia, calmando il rossore e offrendo una barriera idratante. Mi piace usarla la sera e a volte la combino con la Maschera Salmon Medicube PDRN se la mia pelle è particolarmente secca o voglio semplicemente prendermi un po' di cura personale dopo una settimana impegnativa.

Acquista qui su Boots