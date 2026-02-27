I migliori marchi di moda sostenibile che non sono solo Lucy e Yak

HQ

Con l'età, il desiderio di capi di qualità migliore e più sostenibili che riflettessero la mia personalità eclettica e stravagante è diventato sempre più importante, e i tipici Lucy e Yak non mi attraevano più come una volta. Ho raccolto alcuni dei miei marchi sostenibili preferiti che stanno davvero andando avanti per la moda e la sostenibilità. Che si tratti di gonne a pesce o grandi maglie a righe con ratti rosa sparsi sul davanti, questi marchi hanno il tuo pensiero.

Kina e Tam

Definendosi "Adulti Sciocchi in Abbigliamento da Bambino", i fondatori Gianni Kina e Linnie Tam di Melbourne, Australia, sono creativi indipendenti emergenti con il sogno di creare abbigliamento perfetto per chi guarda la sezione abbigliamento per bambini e desidera che fosse in taglie da adulto. Il vestito Tinker e la gonna Gilly sono i miei capi preferiti sul loro sito e sono perfetti per l'estate (o quando vuoi indossare un pesce grande, perché chi non lo vorrebbe!)

Shop Kina e Tam

Damson Madder

Annuncio pubblicitario:

Un elemento fondamentale in ogni guardaroba, i Damson Madder sono in testa alla gara. Al centro di tutto c'è la qualità. I Damson Madder sono noti soprattutto per i loro deliziosi cappotti e camicette a quadretti Gichham, che hanno portato il Gichham all'avanguardia della moda e lo hanno fatto diventare il nuovo classico estivo. Nonostante i loro pezzi siano piuttosto costosi, su tutti i pezzi sono offerti sartorie e riparazioni gratuite per tutta la vita, il che significa che otterrai un'usura per tutta la vita!

"Ogni pezzo di Damson Madder è creato per resistere, per essere indossato, amato e riindossato. La nostra speranza è che, attraverso un design ponderato e una produzione intenzionale, i nostri capi diventino elementi di lunga data nel tuo guardaroba — mai destinati alla discarica, ma fatti per durare."

Negozio Damson Madder

Annuncio pubblicitario:

Tutto su Audrey

Per gli amanti del vintage, All About Audrey è nato dall'amore per la moda bohémien e degli anni '70. Dalle maniche a zampa ai morbidi abiti morbidi in stampa paisley psichedelica e colori stravaganti, All About Audrey promette moda vintage di qualità e sostenibilità. La Tunica Peacock Prairie e la Venus Wrap Top sono in cima alla mia lista dei desideri per quest'estate!

Acquista tutto su Audrey

Pigro Sfigato

Il più strano di tutti. Lazy Oaf vanno fieri delle loro stampe selvagge che sicuramente non saranno gradite a tutti. Le loro recenti collaborazioni con la ditta giapponese di giocattoli Monchichhi e l'amata Peanut's hanno portato alcuni capi interessanti che sicuramente aggiungerò alla mia lista dei desideri, in particolare l'abito Lazy Oaf x Monchicchi

Acquista Lazy Loaf

