I migliori prodotti Lush

HQ

Come esperto dichiarato di Lush, ho provato praticamente ogni prodotto che offrono. Ho raccolto alcuni dei miei preferiti in questo articolo che penso valgano sicuramente i tuoi soldi.

Scrubee - £10.00

Questo scrub da doccia infuso al miele è fatto con mandorle e burro di karité, lasciando la pelle morbida e morbida dopo l'uso. Le mandorle macinate sono davvero la vera protagonista e forniscono la giusta quantità di polvere per strofinare le cellule morte della pelle, lasciando una sensazione pulita e morbida dopo l'uso. Mi piace usare lo Scrubee tre volte a settimana, giusto il necessario per non danneggiare la barriera cutanea.

Annuncio pubblicitario:

Gel doccia Sticky Dates - £8.50, £18.00, £27.00

Un cult classico. Partendo da una versione limitata fino a diventare il prodotto più conosciuto di Lush, il gel doccia per datteri appiccicosi offre un profumo duraturo di caramello e bontà sciropposa, lasciandoti abbastanza buono da mangiare.

Spray corpo Rose Jam e Spray Adesivo per i Datteri - £28,00-£35,00

Annuncio pubblicitario:

Gli spray per il corpo di Lush sono un gioiello sottovalutato e mi fanno sempre ricevere più complimenti. Rose Jam ha note floreali e dolci, simili a un Turkish Delight, mentre Sticky Dates porta il gourmand a un livello superiore, pensate a budini di caramello appiccicoso e dolci piccanti. Quando abbinati ai rispettivi gel doccia, questi prodotti hanno una forte durata profumativa (almeno oltre 5 ore). Per soli £30 ciascuna, non si possono ignorare.

Detergente con miele, cera d'api e olio di mandorle - £17.00

Nel mio articolo sulle Raccomandazioni Invernali per la Pelle, ho menzionato che questo detergente aveva cambiato completamente la mia routine. È calmante e ha un leggero profumo di miele, è cremoso e facile da passare sulla pelle, lasciando una sensazione morbida e pulita dopo aver rimosso il trucco o semplicemente lavato via la giornata. Questo detergente è sicuramente nella mia lista di riacquisti.

Yummy Custard Body Wash - Edizione limitata - £9.00

Un'uscita annuale per la Festa della Mamma che i fan di lunga data attendono con impazienza. Yummy Custard Body Wash è esattamente quello che dice la scatoletta. Questo detergente denso, quasi come una crema idratante, viene fornito in una pentola! Prendi fuori e inschiuma per farti profumare di un delizioso dessert alla vaniglia. La stessa Lush afferma: "La nostra ricetta non così segreta per una pelle morbida e profumata profuma quasi abbastanza bene da essere mangiata (ma per favore non farlo)."