Light of Motiram promozioni interrotte mentre la causa per copyright di Sony si intensifica

HQ

La saga in corso e la battaglia legale tra Tencent e Sony su Light of Motiram sono in corso. Il gioco è sotto critica dopo essere stato accusato da Sony di essere un "clone servile" della serie Horizon, e questo ha portato a ogni sorta di critiche legali nei mesi precedenti quella che sembrerà essere una procedura legale per violazione del copyright all'inizio del 2026.

A questo proposito, ora The Game Post ha rivelato che Tencent ha accettato di mettere in pausa qualsiasi lavoro promozionale su Light of Motiram fino a quando la battaglia legale non sarà stata decisa. Ciò è stato confermato da un documento giudiziario che afferma che non ci saranno ulteriori lavori di marketing o test pubblici fino a quando l'ingiunzione non sarà stata risolta.

La presentazione è stata presentata nel Northern District of California e afferma che entrambe le parti sono state "coinvolte in discussioni per risolvere la controversia attuale", cosa che potrebbe richiedere un po' più tempo del previsto poiché Sony ha accettato una proroga della mozione di ingiunzione per garantire che Tencent abbia più tempo per prepararsi.

Come parte di questo accordo, Tencent ha anche promesso che la data di lancio di Light of Motiram non sarà anticipata prima della finestra del quarto trimestre 2027 attualmente collegata al gioco.