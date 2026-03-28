Lights Out 2 sta finalmente accadendo

Nel 2016, un regista ha realizzato un film horror per meno di 5 milioni di dollari, e noi, appassionati di horror di tutto il mondo, abbiamo restituito 150 milioni in cambio. Quel regista era David F. Sandberg, il film era Lights Out, e a quanto pare nessuno ha dimenticato quei numeri, perché è appena stato annunciato (tramite The Hollywood Reporter) che New Line sta finalmente andando avanti con un sequel.

Per quanto riguarda i dettagli, lo studio ha coinvolto lo sceneggiatore Connor Osborn McIntyre per provare a scrivere la sceneggiatura, ed è un'assunzione da cui merita attenzione. Ha scritto Animals, cioè il prossimo thriller che Ben Affleck ha diretto e in cui recita, e l'anno scorso la sua sceneggiatura originale American Midnight è stataBlack List raccolta annuale delle migliori sceneggiature mai prodotte di Hollywood) prima di essere venduta prontamente a Netflix.

Anche la maggior parte dell'equipaggio originale sta tornando. Sandberg e lo sceneggiatore Eric Heisserer produrranno insieme a Lawrence Grey, che è stato presente fin dall'inizio, e alla casa di James Wan per Atomic Monster. Piuttosto che uno studio che rispolvera una vecchia IP, sembra che chi ha creato il primo voglia davvero riprenderlo.

Di cosa parlerà il sequel? Nessuno lo dice. I dettagli della trama, nelle parole di The Hollywood Reporter, sono "kept in the dark ", una frase che chiaramente qualcuno ha apprezzato scrivere. Lights Out è iniziato come un cortometraggio di Sandberg realizzato con sua moglie, l'attrice Lotta Losten, che racconta di una figura che appare solo quando si spengono le luci. È una premessa semplice e, secondo la mia filosofia, il semplice e ben fatto è il doppio del bene. Se questo sarà il caso qui, dovremo aspettare e vedere.

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