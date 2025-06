L'illustratore di Harry Potter parla della progettazione della copertina de La Pietra Filosofale

HQ

Anche se al giorno d'oggi è conosciuto più come autore che come illustratore, la carriera di Thomas Taylor è iniziata con un bel lavoro, quando ha disegnato la copertina per la pubblicazione originale di Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling.

Abbiamo incontrato Taylor al Comicon di Napoli di recente, dove abbiamo avuto l'opportunità di chiedergli cosa ne pensa del design della copertina, così tanti anni dopo. Quando gli è stato chiesto se pensava di aver fatto centro con Harry Potter, Taylor è rimasto umile, dicendo quanto segue:

"Voglio dire, non lo so. Per ora. Tutti direbbero di sì. Avevo 22 anni. Quasi l'età per cui il libro è stato scritto. Quasi un bambino anch'io, immagino. Non lo so. Trovo più difficile fare copertine ora di quanto non facessi allora".

Taylor ha anche detto che il suo lavoro di Harry Potter è saldamente nel passato, è più storico di qualsiasi altra cosa. "Appartiene agli anni '90", ha detto. "E così la mia arte sta diventando un artefatto storico piuttosto che arte. Le mie foto sembrano appartenere al passato. E soprattutto alcune delle cose che ho portato, sono manufatti storici. I manufatti storici acquistano valore. Voglio dire, alcune persone dicono, beh, perché non hai conservato le tue foto? E perché non li hai venduti ora? Ma non avrei mai conservato quelle foto per 25 anni per venderle. Li avrei sempre venduti prima. E probabilmente li avrei persi, ad essere onesti".

