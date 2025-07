Lily James e Riz Ahmed affrontano la corruzione aziendale in Relay

Se stai cercando un film d'azione questo agosto, la società di produzione Bleecker Street potrebbe avere il biglietto. Conosciuto come Relay, questo film esplora la corruzione aziendale e cosa succede quando una grande azienda vuole mettere a tacere un informatore. Con tutto il loro peso e le minacce rivolte a una persona, questo film mostra come un'azienda cerca di proteggere coloro che sono a rischio mettendoli in contatto con personale progettato per proteggere le persone che non possono proteggersi da sole.

Con Lily James nel ruolo del cliente e Riz Ahmed in quello del protettore, Relay presenta anche Sam Worthington, apparentemente nel ruolo di un esecutore aziendale che cerca di mettere a tacere l'informatore di James.

Relay è diretto da David Mackenzie e scritto da Justin Piasecki, e arriverà nei cinema già ad agosto. Dai un'occhiata al trailer e alla sinossi qui sotto.

"Un broker di guadagni lucrativi tra società corrotte e gli individui che le minacciano infrange le sue stesse regole quando un nuovo cliente cerca la sua protezione per rimanere in vita".