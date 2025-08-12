Lily James ridefinisce la scena degli appuntamenti... due volte, in Swiped

Al giorno d'oggi, gli appuntamenti online sono incredibilmente comuni e conosciuti, ma non è sempre stato così. Questo è ciò che il prossimo Swiped cercherà di esplorare, poiché ha drammatizzato la vita di Whitney Wolfe Herd, la donna che ha co-fondato Tinder e poi ha proceduto a fondare, e continua a correre, Bumble.

Con Lily James nel ruolo principale di Wolfe Herd, Swiped vede come Wolfe Herd ha contribuito a rendere Tinder una sensazione globale e poi vede come si rende conto di aver creato un mostro, uno che può essere combattuto solo con un rivale che è più sicuro per le donne, vale a dire Bumble. Da qui, possiamo vedere l'ascesa di Bumble e i suoi continui conflitti con Tinder.

Swiped sarà presentato in anteprima su Disney+/Hulu già il 19 settembre e, per quanto riguarda alcune delle altre star che presenta, Dan Stevens fa parte del cast, dove per fortuna interpreta ancora una volta un personaggio con un accento eccentrico.

Dai un'occhiata al trailer di Swiped qui sotto per vedere se questo dovrebbe essere nella tua lista degli osservati speciali.