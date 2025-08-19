L'imitatore di Justin Bieber si fa strada sul palco di Las Vegas

HQ

Un sosia di Justin Bieber è finito nei guai dopo aver ingannato centinaia di persone in una discoteca facendogli credere che fosse un vero affare.

Guardando i video e le immagini pubblicate sui social media, non è difficile capire come questo imitatore l'abbia fatta franca. In condizioni di scarsa illuminazione e con gli occhiali da sole, l'uomo assomiglia chiaramente molto alla celebrità. Ha persino ingannato il DJ che si esibiva, Gryffin, facendolo salire sul palco per eseguire Sorry.

L'imitatore ha anche accumulato un conto da $ 10.000 al nightclub di Las Vegas e da allora è stato bandito dal locale. Dopo un elaborato stratagemma in più fasi da parte sua e del suo team avanzato, a un sosia di Justin Bieber è stato concesso l'accesso al palco XS. Non appena l'errore è stato riconosciuto, è stato allontanato dal resort e gli è stato negato l'ingresso futuro", ha detto a TMZ un rappresentante del club.

Ad essere onesti, dopo la notte che probabilmente ha avuto l'imitatore, non possiamo immaginare che si pentirà di essere stato cacciato dal club per questo. Dopotutto, potrebbe sempre tornare nei panni di Bieber.