Limited Run Games offre una gamma completa di prodotti Crazy Taxi

Come probabilmente saprai, Sega sta lavorando a un grande ritorno per molti dei suoi marchi più classici, tra cui Crazy Taxi, il popolarissimo e stravagante gioco arcade della fine degli anni '90 che è diventato uno dei titoli più venduti per Dreamcast.

Finora, abbiamo avuto solo piccoli scorci di questo progetto, ma forse ci stiamo avvicinando a un annuncio. Un possibile segno di ciò è che Limited Run Games ha ora presentato una vasta collezione di prodotti con licenza ufficiale Crazy Taxi, che include sia abbigliamento che attrezzatura (comprese le carte collezionabili Dreamcast).

Tuttavia, tutto è elencato come "Prossimamente" senza altre informazioni. Puoi dare un'occhiata alla gamma a questo link e teniamo le dita incrociate affinché la vendita prenda il via nello stesso momento in cui il gioco viene annunciato formalmente, forse in concomitanza con l'evento Switch 2 di Nintendo il 2 aprile?