L'imminente avventura fantascientifica di Don't Nod Aphelion sembra emozionante nel nuovo trailer

Uno dei giochi annunciati durante l'uscita non E3 di quest'estate è stato ilAphelion prossimo titolo dello sviluppatore francese Don't Nod (Life is Strange, Banishers: Ghosts of New Eden). Qui seguiamo due astronauti che, in circostanze misteriose, si schiantano su un pianeta inesplorato. Come se non bastasse, si scopre che ospita un'altra forma di vita che sembra molto ostile.

Durante il ID@Xbox Showcase di martedì sera, abbiamo dato un'occhiata più da vicino al gioco in un nuovo trailer, che potete trovare qui sotto. L'anno prossimo sarà presentato in anteprima su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X e, convenientemente, sarà incluso in Game Pass fin dal primo giorno.