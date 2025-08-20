L'imminente avventura narrativa In Our Nature ci permette di esplorare sia il tempo che lo scopo

HQ

Alla Devcom di quest'anno, lo sviluppatore Sebastiaan Bulwalda ci ha parlato di In Our Nature, un gioco fotografico narrativo che consente ai giocatori di esplorare il tempo, la memoria e le scelte personali attraverso una meccanica di ripresa unica.

"In Our Nature è un gioco di fotografia narrativa, in cui hai una fotocamera il cui mirino ti mostra il futuro", Ha spiegato Bulwalda. "Poi, se si scatta una foto, si viaggia effettivamente verso quel momento, e le foto scattate da questa fotocamera, se le si brucia, si torna al momento in cui la foto è stata scattata originariamente".

Il gioco segue Emma, una giovane donna della Baviera della fine degli anni '60, alle prese con il suo futuro. "Si sente in trappola... Ha intenzione di intraprendere una carriera fotografica o una storia d'amore?", ha detto. "Quando suo padre rivela sul letto di morte che la famiglia ha questa telecamera che permette di viaggiare nel tempo, lei dice: 'Oh, ora posso vivere tutte le vite e vedere cosa mi piacerebbe fare con il resto della mia vita'. Si tratta di trovare il proprio scopo".

La fotografia gioca un ruolo centrale, con i tipi di film standard e "futuri" che influenzano il gameplay. "Tutte le cose che puoi fotografare sono oggetti da collezione... Vuoi vedere tutti gli uccelli, le cascate, le strutture rocciose, ma anche qualcosa di misterioso sta accadendo in questa foresta: le bombe stanno esplodendo e i giocatori indagheranno sul perché", ha detto.

Guardando al futuro, il team spera di rilasciare In Our Nature all'inizio del 2027, inizialmente per PC e Steam Deck, con l'intenzione di espandersi ad altre importanti console.

Puoi vedere l'intervista completa qui sotto.