L'imminente evento Amazon suggerisce la rivelazione di nuovi gadget Echo e Kindle

In genere, non c'è molta necessità di aggiornare frequentemente gadget come un hub domestico Kindle o un hub domestico Echo, ma se hai un dispositivo da un po' di tempo e stai cercando un'evoluzione, potrebbe essere un'idea aspettare qualche settimana.

Diciamo questo perché Engadget riporta che un evento stampa Amazon è previsto per la fine di questo mese, il 30 settembre alle 15:00 BST/16:00 CEST per l'esattezza.

Si pensa che questo evento sarà il luogo in cui incontreremo l'ultima linea di gadget Echo e Kindle, con la ragione di questa aspettativa che il team leader dei dispositivi e dei servizi di Amazon, Panos Panay, sarà in loco.

Amazon deve ancora confermare ufficialmente cosa aspettarsi da questo evento, ma arriva anche in un momento poco prima del prossimo Prime Day procedimenti, che si svolgerà il 7-8 ottobre e circa sei settimane prima del Black Friday/Cyber Monday, il che significa che potresti essere in grado di ottenere un nuovo gadget (o uno di ultima generazione) per una frazione del prezzo piuttosto presto.

