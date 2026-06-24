L'Immortale finalmente ottiene una vittoria nel nuovo trailer di gameplay di Invincible VS
Potrebbe essere il più destinato a perdere il personaggio nella serie e nei fumetti, ma nel gioco possiamo finalmente migliorare il suo record di vittorie/sconfitte.
Playstation Games Ps5 Invincible Vs (standard) Trasparente
L'Immortale si sta dirigendo verso Invincible VS. Uno dei Guardiani del Globo più iconici, e l'unico che riesce a sopravvivere alla strage iniziale di Omni-Man contro il gruppo, arriverà nel primo gruppo di nuovi personaggi giocabili, che arriverà il 30 giugno insieme a Universa.
L'Immortale sembra un combattente da combattente dal ritmo piuttosto veloce. Come Anissa o Nolan, gli piace affrontare un avversario e metterlo al combattimento con combo rapide e potenti. A differenza di quei personaggi, però, L'Immortale sembra avere un'abilità unica: una volta abbattuto, torna in vita con una frazione dei suoi HP, permettendo un ultimo slancio di forza prima di essere abbattuto definitivamente.
Vedremo The Immortal battere Battle Beast, Rexplode, Ella Mental e altri ancora nel trailer qui sotto, ma forse la sorpresa più grande non è vedere The Immortal doppiato, bensì la sua nuova skin. Se mai hai voluto giocare un Honest Abe superpotente in un picchiaduro, ora puoi come Invincible VS darai a The Immortal una skin come aspetto alternativo.