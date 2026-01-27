L'Impero di Viltrum riceve alcuni rinforzi mentre Anissa e Lucan si uniscono al roster

HQ

Altri Viltrumiti si stanno unendo al roster di Invincible VS. Anche se è un po' un meme che molti personaggi giocabili del gioco utilizzino praticamente gli stessi poteri, nel trailer di gameplay di Anissa e Lucan vediamo come, anche se i loro stili di gioco sembrano simili, Quarter Up ha reso i set di mosse dei personaggi diversi.

Dal breve sguardo che vediamo nel trailer qui sotto, sembra che Anissa sia tutta incentrata sul mantenere i nemici in combo attraverso combo potenti a terra, prima di mandarli in aria per un attimo e poi riportarli a terra con un devastante doppio calpestio. Lucan, invece, usa molto la pancia da quanto abbiamo visto, spingendo gli avversari attraverso lo schermo e trovandosi al massimo comodità in aria. Ha anche uno stile di lotta più da grappling, che potrebbe renderlo il punto di riferimento per tutti i main King là fuori, mentre Anissa è una striker rush-down.

Mark e Omni-Man vengono davvero criticati nel trailer, mentre i dodicesimi e tredicesimi membri di questo prossimo gruppo di tag fanno sentire la loro presenza. Ci saranno in totale 18 personaggi al lancio del gioco questo aprile, quindi probabilmente avremo altre rivelazioni tra poco.