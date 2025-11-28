Incendio a Hong Kong: il bilancio delle vittime nelle torri residenziali sale a 128, le operazioni di soccorso "quasi concluse"

HQ

Le autorità di Hong Kong hanno dichiarato venerdì che il bilancio delle vittime causate dal massiccio incendio che ha devastato un complesso residenziale a Tai Po è salito a 128, mentre i vigili del fuoco hanno interrotto i soccorsi con circa 200 persone ancora disperse.

Le autorità hanno confermato che 108 corpi sono stati recuperati dal complesso residenziale Wang Fuk Court, mentre altri 16 sono rimasti all'interno di aree gravemente danneggiate che le squadre non sono ancora riuscite a raggiungere a causa del caldo estremo. Altre quattro vittime sono morte in ospedale. Altre 79 persone, tra cui 11 vigili del fuoco, rimasero ferite.

Nessun allarme antincendio attivato

Il capo dei Servizi Antincendio Andy Yeung ha confermato che nessun allarme antincendio si è attivato in nessuna delle otto torri. "Prenderemo provvedimenti di applicazione contro gli appaltatori responsabili," ha detto, aggiungendo che corridoi stretti e unità ingombranti rendevano difficile la ricerca. Le temperature all'interno di alcune parti dell'edificio rimasero sopra i 200°C, ritardando l'ingresso completo.

L'incendio, iniziato mercoledì pomeriggio, si è diffuso rapidamente nel complesso, che ospita più di 4.600 residenti, mentre impalcature di bambù, rete verde e polistirolo altamente infiammabile installati nelle finestre degli ascensori hanno alimentato l'incendio. Il segretario alla sicurezza Chris Tang ha detto che gli investigatori ritengono che l'incendio sia iniziato ai piani inferiori della torre Wang Cheong, spostandosi dalla rete alla schiuma e poi all'interno dell'edificio. Forti venti e detriti cadenti accelerarono la diffusione.

Avvertito di cattive pratiche

Il Dipartimento del Lavoro ha dichiarato che l'appaltatore edilizio era stato ripetutamente avvertito delle scarse pratiche di prevenzione incendi nell'ultimo anno, anche se gli ispettori avevano precedentemente valutato il rischio complessivo di incendio come basso.

Per tutto il venerdì, le famiglie sono arrivate in un centro comunitario vicino al complesso per identificare le vittime. Molti hanno detto di non essere ancora riusciti a ottenere informazioni sui parenti scomparsi. "Voglio solo sapere se i miei genitori sono vivi o morti," disse un residente, il signor Lau. "Se sono morti, voglio solo smettere di preoccuparmi."

Indagine sulla causa dell'incendio

I consolati stranieri stanno assistendo negli sforzi di identificazione. Un'app web collaborativa che documenta i residenti scomparsi mostra decine di rapporti dettagliati, inclusi i messaggi finali inviati da scale e appartamenti mentre l'incendio si diffondeva.

La polizia e le autorità anticorruzione stanno indagando sulla causa dell'incendio, e tre persone di un'impresa edile coinvolta nella ristrutturazione dell'edificio sono state arrestate. L'incidente ha intensificato le richieste di regole più severe sui materiali ignifughi nelle costruzioni. Le squadre di soccorso dicono che l'incendio è ora spento, ma un accesso forense completo potrebbe richiedere settimane mentre l'edificio si raffredda.