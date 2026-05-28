L'incertezza cresce con Neymar e Brasile: ha passato la giornata in una clinica e perderà le amichevoli

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Neymar è finalmente arrivato nella rosa brasiliana per il World Cup, con grande delusione di João Pedro e della sua famiglia, ma c'è ancora incertezza che il giocatore sarà in buone condizioni fisiche per la competizione... O se sarà in forma.

Giovedì, primo giorno di allenamento prima dei Mondiali per il Brasile, Neymar era visibilmente assente dal girone, poiché ha recentemente subito un infortunio al polpaccio subito durante le sue ultime partite con il Santos prima dell'annuncio della rosa, un infortunio che ha quasi mandato fuori le sue possibilità di entrare in squadra.

Invece di allenarsi, il giocatore trascorreva la giornata in una clinica per esami medici, accompagnato da medici della rosa brasiliana. Quando lasciò la clinica intorno all'una di notte, Neymar espresse alcune preoccupazioni al ritorno al centro di allenamento Granja Comary, secondo Globo Esporte, tramite RMC Sport.

Ora lo staff medico della squadra dispone delle informazioni necessarie per determinare l'entità del suo infortunio, ma si ritiene che Neymar mancherà definitivamente le due amichevoli contro Panama ed Egitto il 31 maggio e il 6 giugno... e rimane la possibilità che Neymar venga rimosso completamente dalla rosa: la squadra ha tempo fino a 24 ore prima della prima partita (14 giugno) per apportare modifiche alla rosa di 26 giocatori. Sarebbe uno scenario di ultima risorsa, ma sicuramente Joao Pedro del Chelsea tratterrà il respiro fino ad allora...