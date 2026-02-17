L'incidente d'auto di Anthony Joshua spinse Tyson Fury a tornare alla boxe: "Domani è un mistero, dobbiamo vivere per oggi"
Tyson Fury ha detto che l'incidente di Anthony Joshua lo ha spinto a tornare nella boxe.
Tyson Fury ha rivelato che l'incidente subito da Anthony Joshua in Nigeria il 29 dicembre 2025, in cui sono morti due dei suoi amici più cari, lo ha spinto a tornare nella boxe.
In un'intervista stampa prima del suo incontro di pugilato contro Arslanbek Makhmudov in aprile, che si terrà allo stadio Tottenham Hotspur di Londra e sarà trasmesso su Netflix, Fury ha dichiarato che "Il punto di svolta più grande in questo ritorno per me è stata la tragedia che è successa con Anthony Joshua.
"Ero in vacanza in Thailandia con la mia famiglia per Natale... Può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento e non dovresti mai rimandare a domani, o all'anno prossimo o alla prossima settimana, perché domani non è garantito a nessuno.
"Domani è un mistero, dobbiamo vivere per oggi. E vivendo per quel giorno, ho deciso subito che sarei tornato a fare boxe. È qualcosa che amo, che mi appassiona e di cui sono sempre stata innamorata. Non c'è un domani a cui rimandare, quindi per questo sono tornato oggi per questo grande incontro."
Tyson Fury non pensa a un possibile combattimento con Joshua
Si vocifera che Fury fissi un incontro con Joshua, anche se, a causa dell'incidente, in cui Joshua ha subito lievi ferite, non si sa se tornerà a boxe. Joshua è però tornato ad allenarsi, qualcosa che considera una "terapia della forza mentale".
"Quello che è successo con AJ è una terribile tragedia e gli auguro solo il meglio. Se decide di continuare a boxare, allora buona fortuna a lui. E, se decidesse di finire la boxe, ancora più buona fortuna per lui. Ma non è il momento di dire che voglio combattere contro di lui, devo solo combattere contro l'uomo davanti a me", disse Fury.