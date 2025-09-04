L'incidente della funicolare di Lisbona provoca almeno 15 morti

HQ

Le ultime notizie sul Portogallo . L'iconica funicolare Gloria di Lisbona è deragliata questa settimana, lasciando almeno 15 morti e 18 feriti. L'incidente ha devastato una delle attrazioni più famose della città, un simbolo dei suoi quartieri antichi e un percorso popolare sia per i turisti che per la gente del posto.

Le squadre di emergenza hanno lavorato tra i rottami mentre i funzionari hanno confermato che tra le vittime c'erano cittadini stranieri. Il presidente portoghese e il sindaco di Lisbona hanno entrambi espresso profondo dolore, mentre il governo ha dichiarato una giornata di lutto nazionale.

Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta formale sulle cause dell'incidente, che ha trasformato un'amata linea di trasporto secolare nel luogo di uno dei giorni più bui della capitale. "È un giorno tragico per la nostra città. Lisbona è in lutto, è un tragico, tragico incidente", ha detto il sindaco.