L'incidente mortale di Felix Baumgartner è stato causato da un errore umano, secondo il procuratore

HQ

Lo scorso luglio è morto Felix Baumgartner, paracadutista e BASE jumper austriaco famoso per essersi lanciato dalla stratosfera in acrobazie sponsorizzate dalla Red Bull nel 2012, precipitandosi con il suo parapendio in Italia.

Baumgartner, 56 anni, era un atleta estremo molto esperto con molti salti e voli alle spalle. Il suo salto più famoso è stato quando è diventato il primo essere umano a rompere la barriera del suono con il suo corpo, come sente da una capsula a 39 chilometri sopra la Terra, che cade per nove minuti.

I testimoni dell'incidente, avvenuto a Porto Sant'Elpidi, vicino a Fermo sulla costa adriatica, hanno raccontato che il parapendio ha iniziato a girare a terra. Si pensava che il suo incidente fosse stato causato da un episodio medico durante il volo, che gli ha fatto perdere il controllo, schiantandosi vicino a una piscina in un campeggio, ferendo una donna per i detriti volati dal parapendio.

Questa settimana, il procuratore Raffaele Iannella ha confermato che non ci sono stati malfunzionamenti tecnici con il parapendio e che il suo incidente è stato causato da un errore umano. "È caduto in una spirale e non è riuscito a uscirne. Non è riuscito a fare la manovra che avrebbe dovuto fare per uscire dalla caduta". Il pubblico ministero chiederà ora che il caso venga chiuso (via AP).