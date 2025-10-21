L'incontro di Trump con Putin in Ungheria è stato annullato

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Trump ha annullato il suo incontro programmato con Putin in Ungheria dopo che uno scambio teso tra diplomatici di alto livello ha fatto deragliare i preparativi per i negoziati di pace. La Casa Bianca ha detto che non ci sono piani per i due leader di incontrarsi "nell'immediato futuro" a seguito di una telefonata tra il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che, secondo quanto riferito, si è conclusa con un disaccordo, dopo che la Russia ha respinto le proposte di congelare la linea del fronte in Ucraina, mantenendo la sua linea dura. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!