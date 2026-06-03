L'incredibile collezione di vini di Stalin, alcuni risalenti a Napoleone e agli zar russi, potrebbe essere messa all'asta

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Il governo georgiano ha annunciato che metterà all'asta parte di una collezione incredibilmente rara di bottiglie di vino, custodita per decenni in una cassaforte a Tbilisi e appartenuta a Josef Stalin, nato in Georgia, che guidò l'Unione Sovietica dal 1924 fino alla sua morte nel 1953.

Il sito dell'ex Fabbrica di Vini n. 1 permetterà alle persone di studiare e catalogare per la prima volta dopo decenni una collezione, stimata in oltre 20.000 bottiglie, appartenuta a Stalin. Il leader dell'Unione Sovietica era un collezionista di vini e possedeva alcune bottiglie che ora hanno oltre due secoli, appartenenti agli zar russi Alessandro III e Nicola II, la cui collezione fu sequestrata dopo la Rivoluzione Russa, e alcune si ritiene persino appartengano a Napoleone Bonaparte, presumibilmente sequestrate durante la ritirata francese da Mosca, Secondo News.AZ.

Alcune bottiglie di vino potrebbero essere messe all'asta, e il piano è di utilizzare i soldi dell'asta per aprire una scuola di educazione al vino in Georgia, mettendo il paese "sulla mappa dei collezionisti", ha detto Irakli Gilauri, proprietario di Gilauri Wines, che ha collaborato con il ministro dell'agricoltura georgiano sul progetto (tramite Reuters).