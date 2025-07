L'incredibile parata di Ann-Katrin Berger, portiere tedesca sopravvissuta due volte al cancro

HQ

La Germania è diventata l'ultima semifinalista femminile di Euro dopo essere sopravvissuta a una partita contro la Francia con un giocatore in meno, dopo che Kathrin Hendrich ha visto un'auto rossa per aver tirato i capelli a Griedge Mbock. La Francia ha giocato con il 25% di possesso palla, ma è comunque riuscita a portare la partita ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore. E il portiere della Germania, Ann-Katrin Berger, è diventata l'eroina quando ha effettuato due parate e ha anche segnato il quinto rigore per la sua squadra.

Tuttavia, il contributo di Berger alla partita va oltre i calci di rigore, poiché ha effettuato sei parate all'interno dell'area e due respinte aeree. Ciò include questa incredibile parata, che molti tifosi tedeschi stanno guardando in ripetizione, mostrando l'incredibile velocità e agilità del giocatore 34enne, attualmente al Gotham FC, in precedenza al Chelsea, al Birmingham City e al Paris Saint-Germain.

Berger è sopravvissuta al cancro due volte. Nel novembre 2017, all'età di 27 anni, le è stato diagnosticato un cancro alla tiroide. È tornata in campo tre mesi dopo. Nell'agosto 2022 ha annunciato di aver sofferto di nuovo di cancro alla tiroide, ma è tornata un mese dopo. I tatuaggi sul collo, con la scritta "c'è solo ora", coprono le cicatrici del trattamento, ma è stato giocare a calcio a guarirla mentalmente.

Nella sua lunga carriera ha vinto decine di trofei, tra cui quattro titoli di Super League di fila con il Chelsea tra il 2020 e il 2023 e la Concacaf W Champions Cup quest'anno con il Gotham FC di New York. Con la Germania, invece, ha vinto solo la medaglia di bronzo a Parigi 2024, dopo la sua prima chiamata nel 2020. Ann-Katrin Berger e la Germania troveranno gloria in Svizzera? Dovrebbero battere prima la Spagna mercoledì...