L'indagine sul principe Andrew si approfondisce questo venerdì: la polizia sta perquisindo la residenza reale

La polizia britannica ha perquisito venerdì le proprietà legate al principe Andrea mentre continuava l'indagine su presunti comportamenti scorretti in carica pubblica, un giorno dopo che il suo arresto aveva scosso la monarchia. Gli agenti effettuarono perquisizioni a Wood Farm nella tenuta Sandringham e nella sua ex residenza nella tenuta Windsor.

Andrew, il fratello minore del re Carlo III, è stato detenuto giovedì con l'accusa di aver inviato documenti governativi riservati al defunto finanziere Jeffrey Epstein durante il suo periodo come inviato commerciale nel Regno Unito. È stato rilasciato dopo più di 10 ore di custodia e non è stato incriminato. La polizia ha dichiarato che è ancora sotto indagine.

Il caso segue la pubblicazione di milioni di documenti statunitensi relativi a Epstein, che presumibilmente mostrano che Andrew abbia condiviso rapporti ufficiali riguardanti opportunità di investimento all'estero. Andrew ha costantemente negato le colpevoli attività e in passato ha detto di rimpiangere la sua associazione con Epstein.

In una dichiarazione pubblica, il re Carlo ha detto di aver appreso dell'arresto con "la massima preoccupazione" e ha sottolineato che "la legge deve seguire il suo corso." La cattiva condotta in carica pubblica è un grave reato di common law in Inghilterra e Galles e, se provata in tribunale, può comportare una pena massima all'ergastolo...