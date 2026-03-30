L'India approva acquisti militari per 25 miliardi di dollari, inclusi aerei e sistemi S-400
Le nuove approvazioni aumentano una spesa record per la difesa in un contesto di tensioni regionali.
L'India ha approvato 25 miliardi di dollari in nuovi acquisti militari, inclusi aerei da trasporto, il sistema missilistico S-400 di fabbricazione russa e droni d'attacco a pilotaggio remoto, come parte di una più ampia spinta alla modernizzazione delle sue forze armate.
La decisione segue un'altra importante approvazione di 40 miliardi di dollari all'inizio di quest'anno per ulteriori jet Dassault Rafale e Boeing P-8 Poseidon, evidenziando l'accelerata espansione della difesa di Nuova Delhi.
Secondo il ministero della difesa, l'ultimo pacchetto include anche munizioni per carri armati, sistemi di artiglieria, apparecchiature di sorveglianza e aggiornamenti ai jet Sukhoi Su-30, insieme a hovercraft per operazioni costiere. Separatamente, l'India ha firmato un contratto con Rosoboronexport per ulteriori sistemi di difesa aerea.
Le approvazioni militari totali dell'India hanno ora raggiunto un record di 71 miliardi di dollari per l'attuale anno fiscale, sottolineando la sua posizione come uno dei maggiori spendaccioni e importatori di armi per la difesa al mondo.
La decisione arriva dopo recenti tensioni con il Pakistan e un lungo stallo di confine con la Cina, rafforzando gli sforzi dell'India per potenziare il suo arsenale prevalentemente sovietico, ampliando al contempo la produzione di difesa nazionale e diversificando i fornitori internazionali.