L'India firma un accordo da 7,4 miliardi di dollari per 26 jet da combattimento Rafale

HQ

Le ultime notizie sull'India . Il paese ha ufficialmente firmato un accordo da 7,4 miliardi di dollari con la Francia per l'acquisto di 26 jet da combattimento Rafale per la sua marina, come confermato da un funzionario del Ministero della Difesa indiano (via Reuters).

L'accordo, che è stato approvato dal gabinetto di sicurezza indiano all'inizio di questo mese, mira a rafforzare le capacità militari dell'India, ridurre la dipendenza dagli aerei di fabbricazione russa e migliorare la produzione nazionale della difesa.

I jet Rafale completeranno la flotta esistente dell'India, che comprende 36 Rafale gestiti dall'Air Force. Con le crescenti tensioni lungo i confini con Pakistan e Cina, l'acquisto è una mossa strategica per modernizzare le infrastrutture di difesa dell'India.