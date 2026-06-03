L'India riceverà il più grande rinforzo di flotta di droni di sempre
Il paese dà priorità ai propri produttori locali.
Mentre Reuters sta facendo progressi proprio in questo momento, l'India si sta preparando a effettuare il suo più grande ordine militare militare di sempre stato. Una volta eseguiti, si prevede che il paese riceverà droni per un valore totale di 2 miliardi di dollari dai propri produttori indiani nel prossimo futuro, con consegne previste nei prossimi 18-24 mesi.
Le ragioni dietro questo rinforzo storico sono ovvie, con i recenti conflitti che rendono i droni una priorità per la difesa. Nel caso dell'India, i diversi scontri con il Pakistan o le guerre in corso in Ucraina e Iran hanno aumentato il valore dei droni a basso costo per diversi usi, tra cui sorveglianza, logistica e, come visto altrove, persino attacchi.
In un approccio vantaggioso per tutti, il paese asiatico mira ad accelerare la produzione e l'acquisizione, rafforzando al contempo l'industria della difesa all'interno dei propri confini. Per raggiungere questo obiettivo, l'amministrazione di Nuova Delhi utilizza acquisti accelerati e dà priorità ai sistemi nazionali, il che avvantaggia sia i grandi gruppi sia le start-up più piccole.
Proprio l'altro ieri abbiamo saputo che Regno Unito, Australia e Stati Uniti stanno ora sviluppando insieme droni subacquei.