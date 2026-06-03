L'India riceverà il più grande rinforzo di flotta di droni di sempre

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Mentre Reuters sta facendo progressi proprio in questo momento, l'India si sta preparando a effettuare il suo più grande ordine militare militare di sempre stato. Una volta eseguiti, si prevede che il paese riceverà droni per un valore totale di 2 miliardi di dollari dai propri produttori indiani nel prossimo futuro, con consegne previste nei prossimi 18-24 mesi.

Le ragioni dietro questo rinforzo storico sono ovvie, con i recenti conflitti che rendono i droni una priorità per la difesa. Nel caso dell'India, i diversi scontri con il Pakistan o le guerre in corso in Ucraina e Iran hanno aumentato il valore dei droni a basso costo per diversi usi, tra cui sorveglianza, logistica e, come visto altrove, persino attacchi.

In un approccio vantaggioso per tutti, il paese asiatico mira ad accelerare la produzione e l'acquisizione, rafforzando al contempo l'industria della difesa all'interno dei propri confini. Per raggiungere questo obiettivo, l'amministrazione di Nuova Delhi utilizza acquisti accelerati e dà priorità ai sistemi nazionali, il che avvantaggia sia i grandi gruppi sia le start-up più piccole.

Proprio l'altro ieri abbiamo saputo che Regno Unito, Australia e Stati Uniti stanno ora sviluppando insieme droni subacquei.