L'India sfida la Cina: l'India afferma l'autorità esclusiva del Dalai Lama sul successore Il ministro indiano afferma il diritto del leader spirituale di scegliere la sua reincarnazione, opponendosi alle pretese della Cina.

HQ Le ultime notizie su India e Cina . L'India ha rafforzato il diritto esclusivo del Dalai Lama di identificare il suo successore, sfidando l'affermazione della Cina di controllare la leadership spirituale del buddismo tibetano. "Nessuno ha il diritto di interferire o decidere chi sarà il successore di Sua Santità il Dalai Lama", ha detto ai giornalisti Kiren Rijiju, ministro indiano degli affari parlamentari e delle minoranze. Questo, ovviamente, sfida la Cina. "Solo lui o la sua istituzione ha l'autorità di prendere questa decisione. I suoi seguaci ci credono profondamente. È importante per i discepoli di tutto il mondo che sia lui a decidere la sua successione", ha aggiunto, sottolineando il sostegno dell'India in vista del 90° compleanno del leader. Dharamsala, India, luglio 2009. Il 14° e attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso, leader spirituale del popolo tibetano, nella sua casa di Mcleod Ganj // Shutterstock