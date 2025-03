L'India si assicura un accordo da 7,3 miliardi di dollari per 156 elicotteri da combattimento indigeni

HQ

Le ultime notizie sull'India . Il paese ha impegnato 7,3 miliardi di dollari per l'acquisizione di 156 elicotteri da combattimento leggeri Prachand di produzione nazionale, rafforzando la sua ambizione per l'autosufficienza della difesa, ha annunciato venerdì l'India (puoi leggere l'annuncio qui).

Prodotta nella più grande fabbrica di elicotteri del paese, la flotta migliorerà le operazioni nelle regioni ad alta quota, in particolare lungo le frontiere himalayane. Questa decisione segue la spinta dell'India a modernizzare le sue forze armate dopo l'escalation delle tensioni con Cina e Pakistan.

Mentre continuano gli sforzi per ridurre la dipendenza dai fornitori stranieri, Nuova Delhi rimane un importante importatore di armi, facendo affidamento su paesi come gli Stati Uniti per l'hardware chiave della difesa. Per ora, resta da vedere quanto rapidamente l'India riuscirà a raggiungere una vera autonomia di difesa.