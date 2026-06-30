L'India si prepara a un luglio secco dopo il quinto giugno più secco di sempre

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Non durò a lungo. La scorsa settimana abbiamo celebrato come la pioggia fosse tornata in India dopo il mese di piovosità più basso degli ultimi 12 anni, che ha causato un severo razionamento dell'acqua nel paese asiatico. Tuttavia, non è stato sufficiente, poiché il rallentato monsone non compensa né quanto previsto.

Di conseguenza, l'India ha registrato un inizio eccezionalmente secco della stagione dei monsoni. Le precipitazioni di giugno erano inferiori del 39,8% rispetto alla media a lungo termine, rendendolo il quinto giugno più secco del paese dai registri del 1901 e il più secco da oltre un decennio. Come riportato, il debole monsone sta influenzando l'agricoltura e la sicurezza idrica, con colture estive chiave come riso, mais, cotone e soia che stanno vedendo la semina rallentata. Come già sottolineato nei nostri rapporti precedenti, quasi la metà delle terre agricole indiane è priva di irrigazione e circa la metà della sua vasta popolazione dipende dall'agricoltura.

Tuttavia, luglio inizia domani e il settimo mese potrebbe non portare abbastanza sollievo. Il dipartimento meteorologico indiano prevede che le precipitazioni rimarranno sotto la media (meno del 94% del periodo), mentre si prevede che El Niño si intensificherà nei prossimi mesi, pesando ulteriormente sulle piogge monsoniche, che di conseguenza sollevano preoccupazioni sulla produzione agricola e sulla crescita economica del paese.

Pioggia a Mumbai, India. // RAMNIKLAL MODI / Shutterstock.com

Fonti: 1, 2.